Кемеровчанку будут судить за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны

В Кемерове 42-летнюю женщину будут судить за высказывания в интернете, которое расценили как оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны и унижение их достоинства, сообщает Сiбдепо .

По данным следствия, в прошлом году, во время празднования 79-летия Победы, кемеровчанка разместила оскорбительный комментарий под новостью о проведении акции «Бессмертный полк» в соцсети «ВКонтакте». Ее слова вызвали сильное негодование у других пользователей Сети.

Правоохранители отмечают, что это не первый случай подобного поведения со стороны женщины. Ранее она уже привлекалась к ответственности за негативные высказывания и была оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России.

Женщина из Кемерово, которая оскорбительно отозвалась о фотографиях ветеранов Великой Отечественной войны, может получить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Она неуважительно высказалась о портретах, которые несли потомки участников войны во время акции «Бессмертный полк». Дело уже передано в областной суд Кемерова.