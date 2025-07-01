Эксперт объяснила, чем опасна копченая и сушеная рыба для детского организма

Сушеная и копченая рыба может перегружать детский организм — в ней много соли и тяжелых жиров, сказала изданию «Челны Live» врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

«Детям, особенно в раннем возрасте, не рекомендуется давать сушеную и копченую рыбу. Она содержит много соли — в результате в организме ребенка будет задерживаться жидкость. А это грозит отеками и повышением артериального давления», — прокомментировала специалист.

Некоторые виды сушеной и копченой рыбы содержат много жира, которые являются тяжелыми для пищеварительной системы ребенка.

«Вместо такой рыбы лучше предложить ребенку отварную, запеченную или приготовленную на пару — это гораздо более полезный и безопасный вариант для детского питания. В целом предпочтение следует отдать морской рыбе, которая прошла санитарный контроль перед продажей. Употребление речной рыбы детям младшего возраста не рекомендуется», — добавила врач.

Также недожаренная речная рыба может быть заражена паразитами, такими как описторхи, клонорхи или широкие лентецы.

«Также в ней могут содержаться бактерии, способные вызвать серьезное пищевое отравление. Еще некоторые виды рыб могут содержать вирусы (гепатит А, норовирус) и токсины, которые могут навредить здоровью», — заключила она.