Сексолог объяснила, чем опасна критика мужчины в отношениях

Если женщина постоянно критикует партнера, то это провоцирует выработку кортизола — гормона стресса, сказала изданию «Челны Live» психолог и сексолог Александра Миллер.

«Женщины сегодня стали гораздо более эмансипированными и часто считают, что должны конкурировать с мужчиной, демонстрировать свою активную, но по факту никому не нужную позицию, либо проявлять агрессию в отношениях. Здесь очень важно понимать роль гормонов», — подчеркнула специалист.

В случае, если женщина регулярно проявляет любовь, нежность и ласку, то вырабатывается окситоцин. Когда спутница, наоборот, регулярно «пилит», критикует и навязывает мужчине свою модель поведения, то активизируется кортизол.

«Если мужчина получает стресс и на работе, а затем еще и дома — это закономерно снижает влечение. Он перестает воспринимать партнершу как источник тепла и комфорта. Включается кортизол — и он просто не хочет возвращаться домой», — пояснила сексолог.

В таких случаях мужчины начинают чаще уезжать в командировки, задерживаться вне дома, сидеть в машине возле подъезда, ожидая, когда семья уснет, чтобы только не сталкиваться с этим эмоциональным фоном.