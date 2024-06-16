В США заявили о попытке Китая отговорить страны от участия в саммите по Украине

NYT: поддержка Китаем России в контексте конфликта с Украиной может вырасти

Сотрудники администрации американского президента Джо Байдена все чаще заявляют, что взгляды китайского лидера Си Цзиньпина на роль его страны в украинском конфликте изменились и в дальнейшем Пекин начнет более активно поддерживать Москву, сообщает Газета.ru .

Как пишет американская газета The New York Times (NYT), в США считают, что Китай не только отказался от участия в украинском саммите в Швейцарии без участия России, но и пытался отговорить другие страны от участия в форуме.

В статье отметили, что лидеры стран G7 назвали КНР помощником «российской военной машины» и своенравным экономическим игроком.

«Становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире», — заявил сотрудник администрации Байдена.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил, что Пекин готов развивать связи с Украиной по всем областям. По словам дипломата, страны продолжат хорошую традицию взаимного уважения, а также сотрудничество и обмен информацией по всем областям.