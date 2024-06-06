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В Китае заявили о готовности сотрудничать с Украиной во всех областях

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил, что страна готова развивать связи с Украиной по всем областям, сообщает РИА Новости .

Накануне состоялись консультации внешнеполитических ведомств двух стран в Пекине. Со стороны Киева на мероприятии присутствовал первый замминистра иностранных дел Андрей Сибига.

В дипведомстве Китая отметили, что страны обменялись мнениями по конфликту на Украине и другими международными вопросами.

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств», — заявил Вэйдун.

По его словам, страны продолжат хорошую традицию взаимного уважения, а также сотрудничество и обмен информацией по всем областям.

В Швейцарии 15 и 16 июня состоится «саммит мира» по «украинской формуле». Киев ответил на вариант мирного соглашения, предложенного Китаем и Бразилией, заявив, что единственно верным путем к примирению двух стран остается тот план, что предложил украинский лидер Владимир Зеленский.