В Швейцарии 15 и 16 июня состоится «саммит мира» по «украинской формуле». За 10 дней до мероприятия Киев ответил на вариант мирного соглашения, предложенного Китаем и Бразилией, заявив, что единственно верным путем к примирению двух стран остается тот план, что предложил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет РБК со ссылкой на УНИАН.

«Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Китай вместе с Бразилией еще в мае выступил за проведение мирных переговоров между Россией и Украиной, но с равным участием обеих сторон и справедливым обсуждением всех вариантов, которые приведут к урегулированию конфликта.

На это Киев заявил, что для Украины по-прежнему остается приемлемым только тот план, что предложил лидер страны Владимир Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал «формулу мира» Зеленского. Он назвал ее «хотелками», которые основаны совсем не на реальном положении дел.