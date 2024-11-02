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В США заявили, что конфликт на Украине завершится победой России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится только победой России, сообщает RT .

По его словам, поддержка НАТО приведет к еще большим жертвам среди украинцев.

«Единственное, что произойдет, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет еще больше украинцев», — отметил он.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер назвал Владимира Зеленского «провалившимся лидером», перед которым Запад не держит обещаний.