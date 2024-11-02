В США заявили, что конфликт на Украине завершится победой России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится только победой России, сообщает RT.
По его словам, поддержка НАТО приведет к еще большим жертвам среди украинцев.
«Единственное, что произойдет, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет еще больше украинцев», — отметил он.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер назвал Владимира Зеленского «провалившимся лидером», перед которым Запад не держит обещаний.