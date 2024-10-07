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Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал Владимира Зеленского «провалившимся лидером», перед которым Запад не держит обещаний, сообщает РИА Новости .

«Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками», — считает военный эксперт.

Риттер также раскритиковал украинский «План победы"из-за его неактуальности и неисполнимости, так как он полностью зависит от западной военной и финансовой помощи.

Ранее в Нидерландах сообщили о передаче Киеву первой партии истребителей F-16.