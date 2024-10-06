Нидерланды поставили Украине первые истребители F-16

сегодня в 22:22

«Первые нидерландские F-16 доставлены на Украину. Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — указал военный чиновник.

Это первое официальное заявление Нидерландов по факту отправки отправке военных самолетов для ВСУ.

Ранее голландская партия «Форум за демократию» выступила с призывом отказаться от поддержки Украины.