Нидерланды поставили Украине первые истребители F-16
Глава Минобороны Нидерландов подтвердил поставку F-16 Украине
Нидерланды отправили Украине первую партию истребителей F-16, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс, его слова приводит РИА Новости.
«Первые нидерландские F-16 доставлены на Украину. Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — указал военный чиновник.
Это первое официальное заявление Нидерландов по факту отправки отправке военных самолетов для ВСУ.
Ранее голландская партия «Форум за демократию» выступила с призывом отказаться от поддержки Украины.