В Нидерландах призвали немедленно прекратить помощь киевскому режиму
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Голландская партия «Форум за демократию» (FVD) призвала правительство Нидерландов отказаться от поддержки Украины, сообщает РБК.
Соответствующее заявление было сделано в соцсети X. Партия призывом прекратить поддержку Украины ответила на слова премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о том, что его страна помогала и будет помогать Киеву.
Кроме того, члены партии напомнили, что в августе появились сообщения о причастности президента Украины Владимира Зеленского к диверсии на газопроводе «Северный поток», который лично санкционировал атаку.
Она подорвала в том числе энергетическую структуру Нидерландов. Потому члены партии еще раз подчеркнули, что предоставлять помощь Киеву нельзя.
«Форум за демократию» — консервативная голландская партия. Она выступает за выход Нидерландов из ЕС.