Соответствующее заявление было сделано в соцсети X. Партия призывом прекратить поддержку Украины ответила на слова премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о том, что его страна помогала и будет помогать Киеву.

Кроме того, члены партии напомнили, что в августе появились сообщения о причастности президента Украины Владимира Зеленского к диверсии на газопроводе «Северный поток», который лично санкционировал атаку.

Она подорвала в том числе энергетическую структуру Нидерландов. Потому члены партии еще раз подчеркнули, что предоставлять помощь Киеву нельзя.

«Форум за демократию» — консервативная голландская партия. Она выступает за выход Нидерландов из ЕС.