В США заявили, что КНР склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу РФ

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявил, что Китай склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу России, пишет РИА Новости .

По ее словам, КНР всеми силами пытается убедить мир, что сохраняет нейтральный статус в контексте войны на Украине.

Она отметила, что на самом деле Китай положил большой палец на чашу весов и решил поддержать РФ.

По словам Смит, Китай якобы предоставляет России продукцию двойного назначения.

Ранее Владимир Путин в поздравительном письме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином заявил, что Россия и Китай продолжают эффективное сотрудничество в международных и региональных вопросах.