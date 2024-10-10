Вашингтон раскритиковал дипломатический подарок Путина на 75-летие дружбы РФ и КНР

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NetEase: в США разозлились из-за подарка Путина на 75-летие дружбы с КНР

«Дипломатический подарок» российского президента Владимира Путина по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином разозлил власти США, сообщает Lenta.ru .

Как пишет агентство NetEase, поздравление от имени главы российского государства передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В статье дипломата, посвященной юбилею, он отметил высокий уровень отношений между странами, а также особое внимание было уделено вопросу Тайваня», — говорится в публикации.

Лавров подчеркнул, что Москва всецело одобряет стремление Пекина к сохранению территориальной целостности и поддержке принципа «одного Китая».

Из материала следует, что именно «Тайваньский вопрос», затронутый в поздравлении президента России, вызвал негативную реакцию со стороны Вашингтона. В Белом доме считают, что подобные высказывания Кремля «укрепляют позиции КНР в регионе», а также идут вразрез с позицией американских властей.

Ранее Владимир Путин в поздравительном письме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином заявил, что Россия и Китай продолжают эффективное сотрудничество в международных и региональных вопросах.