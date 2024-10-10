Вашингтон раскритиковал дипломатический подарок Путина на 75-летие дружбы РФ и КНР
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«Дипломатический подарок» российского президента Владимира Путина по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином разозлил власти США, сообщает Lenta.ru.
Как пишет агентство NetEase, поздравление от имени главы российского государства передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«В статье дипломата, посвященной юбилею, он отметил высокий уровень отношений между странами, а также особое внимание было уделено вопросу Тайваня», — говорится в публикации.
Лавров подчеркнул, что Москва всецело одобряет стремление Пекина к сохранению территориальной целостности и поддержке принципа «одного Китая».
Из материала следует, что именно «Тайваньский вопрос», затронутый в поздравлении президента России, вызвал негативную реакцию со стороны Вашингтона. В Белом доме считают, что подобные высказывания Кремля «укрепляют позиции КНР в регионе», а также идут вразрез с позицией американских властей.
Ранее Владимир Путин в поздравительном письме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином заявил, что Россия и Китай продолжают эффективное сотрудничество в международных и региональных вопросах.