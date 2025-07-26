В США впервые за 35 лет рейтинг демократов рекордно обвалился

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Рейтинг Демократической партии в США рекордно обвалился впервые за 35 лет

На данный момент только 33% американских избирателей положительно относятся к Демократической партии США. Это самый низкий уровень поддержки за последние 35 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Wall Street Journal.

Большинство граждан — 63% опрошенных — выразили негативное отношение к демократам. Такой высокий уровень неодобрения не фиксировался с 1990 года, когда издание начало проводить подобные исследования.

Телефонный опрос среди американцев состоялся с 16 по 20 июля. В нем участвовали 1500 избирателей из США. Возможная ошибка в результатах составляет плюс-минус 2,5%.

Ранее сообщалось, что демократы планируют занять большинство мест в конгрессе США. По мнению лидера демократов в сенате Чака Шумера, новый президентский закон поможет им вернуть власть в конгрессе.