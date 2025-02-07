В США увеличилось количество чиновников, которые добровольно уволились
NBC: 60 тысяч американских чиновников уволились за компенсацию
60 тысяч американских чиновников предпочли уволиться и забрать денежную компенсацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
Ранее сообщалось о 40 тысячах госслужащих, добровольно согласившихся уволиться.
Администрация президента США Дональда Трампа предложила 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию.
Таким образом в Белом доме хотят сократить 10% федеральных чиновников и сэкономить миллиарды долларов, указано в публикации.
Ранее сообщалось об инициативе Трампа ликвидировать министерство образования США.