США могут остаться без министерства образования
WSJ: Трамп может ликвидировать министерство образования США
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ликвидации министерства образования США в рамках мер по сокращению госаппарата, пишет ТАСС со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal
В ведомстве могут либо ликвидировать некоторые направления деятельности, либо передать определённые функции другим структурам.
Детали реформы всё ещё обсуждаются, указано в публикации.
Ранее в США прекратили деятельность организации USAID, которая занималась взаимодействием с иностранными государствами.
Американский предприниматель Илон Маск призвал уничтожить это агентство и связал его деятельность с производством биологического оружия.