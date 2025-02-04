США могут остаться без министерства образования

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ликвидации министерства образования США в рамках мер по сокращению госаппарата, пишет ТАСС со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal

В ведомстве могут либо ликвидировать некоторые направления деятельности, либо передать определённые функции другим структурам.

Детали реформы всё ещё обсуждаются, указано в публикации.

Ранее в США прекратили деятельность организации USAID, которая занималась взаимодействием с иностранными государствами.

Американский предприниматель Илон Маск призвал уничтожить это агентство и связал его деятельность с производством биологического оружия.