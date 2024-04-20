В США посоветовали Киеву забыть о Крыме

В ходе заседания комитета по процедурным вопросам он посоветовал перестать отправлять Украине деньги, пока хозяин Белого дома Джо Байден инициирует там мирные переговоры. Конгрессмен указал, что конфликт развивается «не лучшим образом», и в нем гибнут много молодых украинцев.

«Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется. Там большинством приняли решение быть с Россией. Подобные заявления являются необдуманными», — указал Госар.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что удалось обосновать незаконность передачи полуострова в состав УССР, которую провели в 1954 году. Законопроект о признании недействительным и незаконным указанного решения был внесен в Госдуму РФ в марте.