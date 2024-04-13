Глава парламента Крыма: обоснована незаконность передачи полуострова в состав УССР

Константинов заявил, что обоснована незаконность передачи Крыма в УССР в 1954 г

Глава парламента Крыма Владимир Константинов завил, что удалось обосновать незаконность передачи полуострова в состав УССР, которую провели в 1954 году.

Законопроект о признании недействительным и незаконным указанного решения был внесен в Госдуму РФ в марте.

Константинов подчеркнул, что незаконность передачи Крыма обосновала группа при местном парламенте, состоящая из экспертов и юристов.

«Теперь осталось принять только судебное и политическое решения», — сказал Константинов РИА Новости.

Он добавил, что вывод региона из состава РСФСР в 1954 году повлек за собой тяжелые геополитические последствия. Глава парламента Крыма считает, что сейчас очень важно признать старое решение незаконным и преступным.