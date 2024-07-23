В США объяснили причину спущенных флагов над Капитолием

Флаги над Капитолием США приспустили в память о покойной конгрессвумен

Флаги над Капитолием США приспустили в память о покойной конгрессвумен Шейле Джексон Ли, пишет RT со ссылкой на американскую газету Chron.

Политик скончалась от рака 19 июля, уточняет издание.

По регламенту, над зданием Конгресса обязаны наполовину приспустить флаги над Капитолием.

Газета «Известия» сообщает, что флаги над Белым домом — официальной резиденцией президента США Джо Байдена — находятся в обычном положении.

Ранее сообщалось, что лечащий врач Байдена дал оптимистичный прогноз по поводу его заболевания коронавирусом.