Лечащий врач Байдена дал оптимистичный прогноз
Лечащий врач Байдена рассказал об улучшении его состояния
Лечащий врач президента США Джо Байдена рассказал об улучшении состояния американского лидера, пишет RT.
«Симптомы [коронавируса] почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — сказано в сообщении.
Ранее Байден ушел на изоляцию из-за заболевания коронавирусом и сделал заявление в соцсетях о выходе из президентской гонки.
Ранее сообщалось, на Капитолии приспустили государственные флаги США.