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Лечащий врач Байдена дал оптимистичный прогноз

Лечащий врач Байдена рассказал об улучшении его состояния
Политика

Лечащий врач президента США Джо Байдена рассказал об улучшении состояния американского лидера, пишет RT.

«Симптомы [коронавируса] почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — сказано в сообщении.

Ранее Байден ушел на изоляцию из-за заболевания коронавирусом и сделал заявление в соцсетях о выходе из президентской гонки.

Ранее сообщалось, на Капитолии приспустили государственные флаги США.