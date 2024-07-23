Лечащий врач Байдена дал оптимистичный прогноз

Лечащий врач Байдена рассказал об улучшении его состояния

«Симптомы [коронавируса] почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — сказано в сообщении.

Ранее Байден ушел на изоляцию из-за заболевания коронавирусом и сделал заявление в соцсетях о выходе из президентской гонки.

Ранее сообщалось, на Капитолии приспустили государственные флаги США.