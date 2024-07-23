RT: над Капитолием приспустили флаги США
RT опубликовал изображения приспущенных флагов США на Капитолии
Telegram-канал RT опубликовал изображения приспущенных флагов США на Капитолийском холме, где находится здание американского Сената.
«Над Капитолием в Вашингтоне спущены флаги США, судя по онлайн-трансляции с камер наблюдения. В американских соцсетях тут же связали это с тем, что „Байден умер“, — указано в сообщении.
Ранее президент США Джо Байден передал полномочия по поддержке Украины Минфину и Госдепу.
Ранее байден ушел на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции и отказался от участия в выборах главы страны.
Ряд общественных деятелей считает, что американского лидера заставили отказаться от борьбы за Белый дом в результате государственного переворота, а самого Байдена нет в живых.