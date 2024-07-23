RT: над Капитолием приспустили флаги США

«Над Капитолием в Вашингтоне спущены флаги США, судя по онлайн-трансляции с камер наблюдения. В американских соцсетях тут же связали это с тем, что „Байден умер“, — указано в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден передал полномочия по поддержке Украины Минфину и Госдепу.

Ранее байден ушел на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции и отказался от участия в выборах главы страны.

Ряд общественных деятелей считает, что американского лидера заставили отказаться от борьбы за Белый дом в результате государственного переворота, а самого Байдена нет в живых.