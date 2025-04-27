В США назвали виновных в саботаже переговоров по Украине

Полковник США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что в саботаже мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта виноваты президент Украины Владимир Зеленский, а также его европейские союзники, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования», — заявил он.

По его словам, без поддержки США Украина не выстоит в противостоянии с ВС РФ, украинская армия продержится от 6 месяцев до года.

Ранее агентство Reuters опубликовало предполагаемый план США по украинскому урегулированию, который спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф презентовал на переговорах в Париже 17 апреля. В тексте идет речь об условиях прекращения огня, гарантиях безопасности для Украины, территориальных и экономических вопросах перемирия.