В США на неопределенный срок отложили заседание контактной группы по Украине
Пентагон: заседание контактной группы по военной помощи Украине отложили
Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что запланированное на 12 октября заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине отложили на неопределенный срок, сообщает РИА Новости.
«Мы пока не готовы предоставить новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — сказал Райдер.
Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что Запад может разрешить Украине использовать свое оружие для ударов по территории РФ только после президентских выборов в США.
По словам российского президента Владимира Путина, разрешение западных стран наносить Киеву ракетные удары вглубь России существенно изменит суть конфликта и будет означать прямое участие США и Евросоюза в войне с Москвой.