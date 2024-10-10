В США на неопределенный срок отложили заседание контактной группы по Украине

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Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что запланированное на 12 октября заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине отложили на неопределенный срок, сообщает РИА Новости .

«Мы пока не готовы предоставить новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — сказал Райдер.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что Запад может разрешить Украине использовать свое оружие для ударов по территории РФ только после президентских выборов в США.

По словам российского президента Владимира Путина, разрешение западных стран наносить Киеву ракетные удары вглубь России существенно изменит суть конфликта и будет означать прямое участие США и Евросоюза в войне с Москвой.