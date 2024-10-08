В Раде сообщили, когда Киев может получить разрешение атаковать территорию РФ

В Верховной раде Украины сообщили, что Запад может разрешить Киеву использовать свое оружие для ударов по российской территории только после президентских выборов в США, сообщает «Лента.ру» .

Заявление о том, что Киев может получить разрешение наносить удары по России сделал депутат Рады, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, раньше окончания выборов в США ждать одобрения Запада не стоит.

«Решение может быть принято и отсрочено на период после проведения выборов в Соединенных Штатах», — сказал Чернев.

Парламентарий считает, что Запад уже давно мог принять решение в пользу Киева, но пока не торопится анонсировать его, чтобы российская армия не успела подготовиться к переменам на поле боя.