В США грядут массовые увольнения сотрудников Госдепартамента

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Американский президент Дональд Трамп собирается значительно сократить штат Госдепартамента США. В нем останется меньшее количество дипломатов, посольств, а еще они будут заниматься более конкретными направлениями деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Politico и его источники.

Трамп вместе с командой хочет добиться того, чтобы Госдеп сфокусировался на подписании правительственных соглашений, обеспечивал американскую безопасность и поощрял иностранные инвестиции в США. Если глава государства добьется результата, то это станет исторической реструктуризацией внешнеполитического ведомства.

Информации о том, какое количество посольств США будет закрыто, нет. Однако госсекретарь Марко Рубио планировал уменьшить большое их количество.

Консульства США могут закрыть в Страсбурге, Ренне, Бордо, Дюссельдорфе, Гамбурге, Белу-Оризонти и других городах стран Европы.

Ранее Трамп запустил продажу «золотых карт» за пять млн долларов. Благодаря им состоятельные иностранцы смогут законно жить в Соединенных Штатах.