В Швеции стартовали обсуждения о потенциальном создании собственного ядерного арсенала, сообщает «Царьград» со ссылкой на британскую газету Time.

«После серии недавних публикаций в национальных изданиях возникли дебаты, стоит ли Швеции предпринимать новую попытку обзавестись атомной бомбой — самостоятельно или совместно с новыми европейскими партнерами по НАТО», — отмечается в материале.

Газета акцентирует внимание на том, что, несмотря на отсутствие конкретных действий, данная концепция уже обсуждается на политической арене внутри страны. В то же время ученые и эксперты выражают скепсис касательно способности Стокгольма фактически реализовать подобные планы, ссылаясь на ограниченность технологического и ресурсного потенциала. На территории Швеции функционируют шесть атомных электростанций, построенных более сорока лет назад.

Дискуссии о возможности создания ядерного оружия время от времени возникают и в политических кругах Германии.

По мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, подобные рассуждения являются крайне безответственными. Он подчеркнул, что любое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия неминуемо повлечет серьезные негативные последствия для международной безопасности и для стороны, нарушившей соглашение.

