В Швейцарии разблокировали связанные с Усмановым трасты

Информацию о частичной разморозке средств, связанных с трастом российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на документ SECO от конца 2022 года, пишет ТАСС .

Летом и осенью прошлого года трастовая компания направила обращения в Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии. В результате Швейцария одобрила разморозку более 6,5 миллионов евро из заблокированных активов. Эти средства предназначены для технического обслуживания двух вертолетов, находящихся на территории Франции, а также содержания объектов недвижимости в Великобритании.

Решение о разблокировке было принято в особом порядке после рассмотрения запросов компании-представителя траста, учрежденного Алишером Усмановым много лет назад.

Во Франции местная компания инициировала судебный процесс по изъятию вертолета. Данная ситуация возникла из-за неоплаченных счетов за техническое обслуживание авиатехники на территории Франции, а также содержание объектов недвижимости в Великобритании. Примечательно, что договоры на эти услуги были подписаны еще до вступления в силу санкционных мер. Ни сам Усманов, ни члены его семьи не имеют прав собственности или управления над этими активами. Фактически, и воздушные суда, и объекты недвижимости находятся в собственности трастовых фондов, созданных бизнесменом задолго до текущих событий.

Строительные фирмы оказались на грани разорения из-за ситуации с особняком близ британской столицы. Во избежание их банкротства требовалось срочное погашение задолженности. По информации СМИ, руководство приняло решение выделить средства: около 4,2 миллиона евро направили на обеспечение функционирования объекта недвижимости в Великобритании (швейцарские власти считают его собственностью предпринимателя), а примерно 2,4 миллиона евро пошли на техническое обслуживание вертолетного парка.

Ранее сообщалось, что Алишер Усманов снова занял пост главы Международной федерации фехтования. Это произошло в ноябре 2024 года.