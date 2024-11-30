Усманов вернулся на пост президента Международной федерации фехтования

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Усманова выбрали главой организации 30 ноября 2024 года на конгрессе в Ташкенте.

Впервые он возглавил Международную федерацию фехтования в 2008 году, но в 2022 году покинул должность из-за санкций ряда стран.

Усманов считается одним их богатейших людей в России, он совладелец компании «Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов страны.