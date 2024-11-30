Усманов вернулся на пост президента Международной федерации фехтования
Усманов после двухлетнего перерыва возглавил Международную федерацию фехтования
Российский бизнесмен Алишер Усманов вновь стал главой Международной федерации фехтования, сообщает портал Чемпионат.com.
Усманова выбрали главой организации 30 ноября 2024 года на конгрессе в Ташкенте.
Впервые он возглавил Международную федерацию фехтования в 2008 году, но в 2022 году покинул должность из-за санкций ряда стран.
Усманов считается одним их богатейших людей в России, он совладелец компании «Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов страны.