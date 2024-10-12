В штабе Трампа заявили о недостаточной выносливости Харрис

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил, что вице-президент Камала Харрис не может справиться с требованиями предвыборной кампании, пишет РИА Новости .

По словам директора по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивена Чуна отмечается, что кандидат в президенты от Республиканской партии сохраняет активный график предвыборной кампании, который «не имеет аналогов в политической истории».

При этом Харрис не обладает достаточной квалификацией, чтобы быть президентом США и ее график менее насыщенный, у нее нет такой выносливости, заявили в штабе Трампа.

Ранее опрос в США показал, что кандидат в президенты Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис на 2 процентных пункта.

Выборы президента пройдут в Штатах 5 ноября. Американцам нужно будет выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.