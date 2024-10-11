В предвыборной гонке в США Трамп опережает Харрис на 2 процентных пункта Политика сегодня в 10:07 Фото - © РИА Новости, Илья Питалев

Опрос в США показал, что кандидат в президенты Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис на 2 процентных пункта, сообщает РИА Новости.