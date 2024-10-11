В предвыборной гонке в США Трамп опережает Харрис на 2 процентных пункта
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Опрос в США показал, что кандидат в президенты Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис на 2 процентных пункта, сообщает РИА Новости.
Респондентов опросила социологическая компания Rasmussen Reports в начале этого месяца.
По полученным данным, 48% респондентов планируют поддержать Трампа, а за Харрис хотят проголосовать 46%.
Выборы президента пройдут в Штатах 5 ноября. Американцам нужно будет выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.