В Северной Корее испытали новое оружие
Северокорейские военные запустили новую ракету
Северокорейские военные запустили новую баллистическую ракету, пишет газета «Известия».
«Ракетное управление КНДР 1 июля успешно провело испытательный пуск тактической баллистической ракеты нового типа Hwasongpho–11Da–4.5», — говорится в сообщении со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
В сообщении указано, что боевая часть устройства весит 4,5 тонны.
Готовятся новые испытания с целью «проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки», уточнили в северокорейском издании.
Ранее военные КНДР провели удачный запуск еще одной ракеты.