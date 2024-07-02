В Северной Корее испытали новое оружие

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«Ракетное управление КНДР 1 июля успешно провело испытательный пуск тактической баллистической ракеты нового типа Hwasongpho–11Da–4.5», — говорится в сообщении со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении указано, что боевая часть устройства весит 4,5 тонны.

Готовятся новые испытания с целью «проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки», уточнили в северокорейском издании.

Ранее военные КНДР провели удачный запуск еще одной ракеты.