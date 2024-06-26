NHK: северокорейская баллистическая ракета упала за пределами Японии

Баллистическая ракета, которую Северная Корея запустила в сторону Японского моря, упала вне исключительной экономической зоны Японии, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

«Министерство обороны Японии сообщило, что рано утром в среду Северная Корея запустила нечто напоминающее баллистическую ракету... Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии», — сообщил источник канала в правительстве Японии.

В конце прошлого месяца КНДР произвела неудачный запуск спутника. В японском министерстве обороны подтвердили, что попытка была проведена 27 мая. Для южной префектуры Окинава вынесли предупреждение об эвакуации.

В Токио также назвали запуск разведспутника КНДР «серьезной и близкой угрозой безопасности региона».