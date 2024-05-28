МО Японии: запуск спутника КНДР оказался неудачным

Глава Минобороны Японии Минору Кихара подтвердил неудачный запуск спутника КНДР, который был произведен в понедельник, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

«При комплексном учете информации мы считаем, что была попытка запуска спутника и что она была неудачной», — сказано в публикации.

Попытка запуска была произведена 27 мая. Для южной префектуры Окинава вынесли предупреждение об эвакуации. Но через несколько минут ракета исчезла с радаров в районе Желтого моря.

Центральное телеграфное агентство Кореи объяснило неудачу проблемой с недавно разработанным двигателем.

В МИД Японии также отметили, что высокопоставленные дипломаты в Токио, Южной Корее и США назвали запуск разведспутника КНДР «серьезной и близкой угрозой безопасности региона». Данный пуск, по данным японского МИД, стал нарушением резолюций СБ ООН, запрещающей Северной Корее проводить пуски с использованием технологий баллистических ракет.