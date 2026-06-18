Из-за атаки дронов на Энергодар погиб один из важных работников ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в своем заявлении сказал, что среди четверых пострадавших 17 июня из-за атаки беспилотников противника жителей Энергодара было двое сотрудников ЗАЭС, сообщает ТАСС .

Ранее семь человек получили ранения и один погиб в результате атак ВСУ за сутки. В Энергодаре пострадали четыре человека, один из них умер.

По словам Лихачева, ВСУ уже перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников ЗАЭС.

«В результате налета БПЛА по городу атомщиков — Энергодару — пострадали четверо жителей. Двое из них — работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейший атомной станции в Европе», — подчеркнул гендиректор корпорации.

Он добавил, что один сотрудник был ранен, за его жизнь борются врачи. А второй работник погиб.

Лихачев выразил самые искренние соболезнования семье и близким погибшего.

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