В Сети появилось множество мемов после дебатов Трампа с Харрис

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис породили множество мемов, которые распространились по всему интернету, сообщает SHOT .

В частности, пользователи Сети отреагировали на фразу Трампа о том, что нелегальные мигранты в Огайо едят собак и кошек американских граждан. После этого в интернете стали появляться мемы, на которых домашние питомцы предстают с удивленным лицом, а на фоне звучат слова Трампа.

Республиканец борется с нелегальной миграцией. Свои доводы во время дебатов кандидат в президенты США аргументировал ситуацией в городе Спрингфилде, где, по его словам, приезжие ловят собак и кошек ради пропитания. Трамп пообещал депортировать около 20 млн нелегалов из США в случае своей победы на выборах.

Ранее слова Трампа подтверждали пользователи соцсетей, которые рассказывали что мигранты в Огайо похищали уток и кошек, а потом съедали их. В полицейском управлении Спрингфилда таких сообщений не получали.

Дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа прошли в ночь с 10 на 11 сентября. По словам экспертов, кандидат от демократов Харрис выглядела выигрышнее, чем ее оппонент.