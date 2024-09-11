«Оба корчили рожи»: эксперт высказался о дебатах Трампа и Харрис

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал наигранным и театральным выступление экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его словам, кандидат от демократов Камала Харрис выглядит выигрышнее, сообщает РИА Новости .

«Харрис, безусловно, выглядит симпатичнее — молодая и красивая женщина без какого-либо бэкграунда», — считает Мартынов.

Он подчеркнул, что выступление Трампа было театральным и выглядело наигранным, в то время как Харрис является «идеальной фактурой» с точки зрения американских политтехнологий. Молодая женщина быстро учится, прекрасно говорит и погружена в суть основных вопросов.

Эксперт отметил, что Трамп нарушил запрет на затрагивание личности участников и «задал тон» обоюдных оскорблений. Харрис выглядит выигрышнее и перспективнее экс-президента США, который не всегда следует правилам.

Мартынов добавил, что оба кандидата «корчили рожи». При этом Штаты являются известными основоположники жанра американского шоу. Теледебаты никто не выиграл, однако на предстоящих выборах Харрис имеет больше шансов на победу.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября текущего года. Накануне состоялись первые предвыборные дебаты вице-президента США Камалы Харрис и экс-главы государства Дональда Трампа. Они прошли в Филадельфии штата Пенсильвания.