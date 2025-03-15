В Сербии заявили о возможном аресте Додика

сегодня в 22:21

Президента Республики Сербской Милорада Додика могут арестовать ближайшей ночью, заявил вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин, его слова приводит RT .

«Будет предпринята попытка арестовать Додика по ордеру, выданному судом Боснии и Герцеговины», — сказал сербский политик в интервью газете «Вечерне новости».

Силовую акцию могут осуществить формирования военного контингента Евросоюза, уточнил Вулин.

Суд Боснии и Герцеговины ранее приговорил Додика к году тюрьмы за якобы несоблюдение решений ООН.

Додик известен своей пророссийской позицией, он встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2024 году.