Президент Додик получил год тюрьмы в Боснии и Герцеговине

Dnevni Avaz: президенту Додику дали год тюрьмы в Боснии и Герцеговине

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик заочно приговорен к году тюрьмы и запрету на шесть лет занимать высший пост в РС по решению суда Боснии и Герцеговины (БиГ). Политика признали виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, сообщает сараевское издание Dnevni Avaz .

В суде БиГ также вынесли приговор в отношении исполняющего обязанности официального представителя Республики Сербской Милоша Лукича, которого судили по этому же делу. Лукич был оправдан.

«Это решение первой инстанции, которое на данный момент не является окончательным», — добавило издание.

По данным СМИ, Додик не присутствовал на суде.

Пресса писала, что в августе 2023 года прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Милорада Додика. Обвинения объяснили тем, что парламент РС БиГ принял закон, который делает решения конституционного суда в Сараево недействительными в Республике Сербской.

По версии прокуроров, из-за этого президент Додик не выполнил предписания «высокого представителя по БиГ» Шмидта, который провозгласил принятый парламентом закон недействительным. Лукича, и. о. директора издания «Службени гласник», судили за публикацию указа Додика и закона РС БиГ в официальном издании.

Республика Сербская — энтитет в составе Боснии и Герцеговины.