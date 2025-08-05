В руководстве ФБК*** место Жданова** может занять Дарья Навальная

По информации от источника из окружения семьи Навальных, вдова оппозиционера Алексея Навального* Юлия* хочет сделать свою дочь Дарью руководителем фонда борьбы с коррупцией***, сообщает RT .

«Стоит задача плотно интегрировать ее в команду, но подходящей по статусу политической должности нет. Возможность это сделать появилась, когда Ивана Жданова** отправили в „административный отпуск“ из-за обвинений в присвоении спонсорских средств», — заявил источник.

Более того, согласно словам информатора, Дарья может попасть именно на место Жданова**, являющегося одним из директоров в основном юридическом лице ФБК*** в США — Anti-Corruption Foundation*** (ACF). В соответствии с информацией реестра юрлиц США Жданов** и Юлия Навальная* числятся директорами в составе ACF***, однако эти данные не обновлялись с ноября 2024 года.

В самом руководстве ФБК*** распространены разные мнения о кандидатуре Дарьи. Многие уверены, что ее присутствие вызовет сильный негативный резонанс среди релокантов из-за кумовства в среде Навального* и несбывшегося обещания о переводе из Закавказья в Европу.

Сам Жданов** до сих пор находится в отпуске, и готовится проверка. За него перед Юлией Навальной* заступилась некая группа руководителей с просьбой оставить его хотя бы на публичной должности. Сам Жданов** эту ситуацию никак не комментировал.

* Включены в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Иноагент.

***Признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен.