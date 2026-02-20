В Роскомнадзоре заявили, что Telegram создает инфраструктуру для пробива Сети

Представители Роскомнадзора сообщили, что мессенджер Telegram организовал и поддерживает систему для распространения конфиденциальной информации о жителях России, сообщает RT .

«Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам „интернет-пробива“ незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека», — сообщили в РКН.

Согласно предоставленной информации, по предписаниям Роскомнадзора руководство мессенджера с 2022 года заблокировало 8358 ресурсов, связанных с «пробивом», а в текущем, 2026 году, по требованиям ведомства еженедельно удаляется до сотни аналогичных сервисов.

Однако кардинальных изменений не происходит: постоянно возникают новые боты для сбора персональных данных. Telegram обязан своими силами предотвращать разглашение личной информации граждан России, устранить саму возможность поиска сервисов «пробива» и прекратить предоставлять им техническую возможность доступа к похищенным данным, подчеркнули в РКН.

Ранее глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что администрации популярного мессенджера Telegram нужно сделать еще несколько шагов по направлению к взаимодействию с российской властью, чтобы все существующие претензии были исчерпаны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.