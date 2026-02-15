Сергей Боярский: Telegram нужно сделать несколько шагов для снятия претензий

Администрации популярного мессенджера Telegram нужно сделать еще несколько шагов по направлению к взаимодействию с российской властью, чтобы все существующие претензии были исчерпаны. Об этом заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский, пишет «Фонтанка» .

По словам Боярского, Telegram на протяжении длительного времени не выполняет все требования российского закона, несмотря на то, что они элементарные. По словам главы IT-комитета Госдумы, достаточно локализовать данные пользователей на территории РФ, удалять запрещенный в стране контент, относящийся к экстремизму и терроризму, а также сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений, таких как теракт в «Крокус Сити Холле».

«Контакт (с администрацией Telegram — ред.) существует, в отличие от WhatsApp*, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — заявил Боярский.

Ранее сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас допустил полную блокировку мессенджера Telegram на территории России.

* Приложение принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.