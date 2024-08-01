В рамках обмена РФ покинули осужденные за шпионаж и лица с двойным гражданством

Осведомленный источник в компетентном ведомстве сообщил, что в рамках обмена осужденными из России выехали не только шпионы, но и россияне с двойным гражданством, сообщает РИА Новости .

По данным собеседника агентства, иностранные государства были заинтересованы в том, чтобы из России выехали лица, представляющие оппозицию. Этот факт объясняется тем, что обладатели двойного гражданства были напрямую связаны с западными кураторами.

Также в Сети разместили кадры обмена заключенными. На видео показано, как доставленные из РФ помилованные садятся в автобус, а затем в самолет.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена Россия может получить осужденного еще зимой 2021 года Вадима Красикова. В Германии его приговорили к пожизненному заключению.

По одной из версий, когда президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Такером Карлсоном рассказал про человека, который убил одного из бандитов в Евросоюзе из чувства патриотизма, он мог иметь в виду осужденного гражданина РФ в Германии. Тогда Путин не назвал имя этого россиянина, но теперь эксперты предполагают, что речь была про Красикова.