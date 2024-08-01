В рамках обмена России могут отдать осужденного в ФРГ Вадима Красикова

CBS: РФ могут отдать Красикова, осужденного в ФРГ за убийство чеченского боевика

Среди находящихся в заключении россиян, которых могут отдать РФ в рамках обмена, есть осужденный в ФРГ Вадим Красиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS.

Мужчину посадили на пожизненное заключение в Германии в декабре 2021. Против него было заведено дело об убийстве грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили.

Президент России Владимир Путин мог говорить во время интервью с журналистом Такером Карлсоном именно о Красикове. Тогда он называл некоего человека, который «ликвидировал бандита в одной из столиц ЕС из патриотических соображений».

Ранее СМИ сообщали, что Хангошвили был одним из лидеров террористического подполья в Чечне. Также в декабре 2021 года Германия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Берлине.