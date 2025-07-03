Жителей Подмосковья приглашают принять участие в марафоне «Беспакетность»

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Производство и использование пластиковых пакетов сильно истощают природные ресурсы Земли и наносят непоправимый ущерб экологии. Обычно пакет служит нам менее часа, а потом попадает на свалки, где остается на века, разрушая нашу природу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковье.

Чтобы поддержать борьбу с пластиковым загрязнением планеты Ассоциация «РазДельный Сбор» проводит онлайн-марафон «Беспакетность», который пройдет с 3 по 16 июля.

Гостей ждут:

  • ежедневные полезные советы и напоминания о важности отказа от пластиковых пакетов;
  • интересные факты, загадки и тесты, которые вдохновят на перемены в вашей жизни;
  • за выполнение заданий вы будете получать баллы, а в финале сможете побороться за призы.

Участие абсолютно бесплатно.

Подробнее о правилах, датах и целях акции на сайте марафона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.