Жителей Подмосковья приглашают принять участие в марафоне «Беспакетность»
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Производство и использование пластиковых пакетов сильно истощают природные ресурсы Земли и наносят непоправимый ущерб экологии. Обычно пакет служит нам менее часа, а потом попадает на свалки, где остается на века, разрушая нашу природу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковье.
Чтобы поддержать борьбу с пластиковым загрязнением планеты Ассоциация «РазДельный Сбор» проводит онлайн-марафон «Беспакетность», который пройдет с 3 по 16 июля.
Гостей ждут:
- ежедневные полезные советы и напоминания о важности отказа от пластиковых пакетов;
- интересные факты, загадки и тесты, которые вдохновят на перемены в вашей жизни;
- за выполнение заданий вы будете получать баллы, а в финале сможете побороться за призы.
Участие абсолютно бесплатно.
Подробнее о правилах, датах и целях акции на сайте марафона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.