Жителей Подмосковья приглашают принять участие в марафоне «Беспакетность»

Производство и использование пластиковых пакетов сильно истощают природные ресурсы Земли и наносят непоправимый ущерб экологии. Обычно пакет служит нам менее часа, а потом попадает на свалки, где остается на века, разрушая нашу природу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковье.