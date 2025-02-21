Депутаты Верховной Рады ждут подписания мирного договора и выборов на Украине в ближайшее время, заявила украинский депутат Анна Скороход, сообщает РИА Новости .

«Говорят о том, что, как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а потом парламентские и местные выборы», — рассказала депутат в эфире YouTube-канала «Новости Live»

По ее словам, в Раде готовят изменения Избирательного кодекса Украины. Она добавила, что изменения будут вноситься и в реестр избирателей.

Отношение администрации президента США Дональда Трампа к Украине в последний месяц обретает все более негативный характер. Владимир Зеленский уже 9 месяцев как нелегитимный президент, и то, что он делает с Украиной, — безнаказанные выкачка денежных и уничтожение человеческих ресурсов, заявил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.