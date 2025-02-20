Политолог: эскалация риторики Зеленского не останется безнаказанной

Отношение администрации президента США Дональда Трампа к Украине в последний месяц обретает все более негативный характер. Владимир Зеленский уже 9 месяцев как нелегитимный президент, и то, что он делает с Украиной, — безнаказанные выкачка денежных и уничтожение человеческих ресурсов, заявил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Теперь Трамп в открытую называет Зеленского «диктатором без выборов» и намекает на его крайне низкий рейтинг, Маск указывает на игнорирование Зеленским повесток в армию на свое имя, а Вэнс обвиняет украинского вождя в том, что он нападает на единственную причину, по которой его страна вообще существует — президента США.

Белый дом дает понять: эскалация риторики, которую Зеленский пытается наращивать соразмерно нападкам Трампа, не останется безнаказанной.

По словам эксперта, пришедший к власти Трамп оценивает украденные властями Украины 300 млрд долларов как деньги, сворованные у него лично. А для бизнесмена нет ничего хуже денег, использованных не по назначению.

Ограничения против ближайшего окружения Зеленского — очевидный сигнал о том, что Америка решительно нацелилась на смену политической элиты Украины. Подобные заголовки уже появляются в прессе, а значит, процесс запущен.

Эксперт полагает, что дальше стоит ждать новостей о предательстве этими самыми элитами Зеленского и их бегстве заграницу.

«Но для таких коррупционеров, как эти, должен быть проведен самый настоящий трибунал», - заключил Булавицкий.