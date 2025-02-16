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В Раде рассказали, когда на Украине могут провести выборы

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил в Telegram-канале, что выборы на Украине могут пройти не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Во-первых выборы во время военного положения невозможны», — отметил он.

Также Арахамия пояснил, что в рамках «Диалога Жана Моне» лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, согласно которому выборы пройдут не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал слова Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Таким образом, Маск подозревает нелегитимного лидера Украины в трусости и манипуляции военным положением для решения собственных вопросов, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.