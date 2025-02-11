Политолог Лунев: Маск подозревает Зеленского в трусости и манипуляции

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал слова Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Таким образом, Маск подозревает нелегитимного лидера Украины в трусости и манипуляции военным положением для решения собственных вопросов, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Срок полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года. Однако проводить выборы президента Украины не стали, сославшись на военное положение.

«На мой взгляд, заявление Маска служит предупреждением для Банковой. Если офис Зеленского свернет с пути служения своим хозяевам, то последние будут давить на нелегитимность украинского президента и подконтрольного ему парламента, урезая финансирование ВСУ и формирований, участвующих в боевых действиях. По сути Зеленский попал в ловушку: деньги нужны, но пока он не подтвердит свою легитимность, их могут и не дать», — сказал политолог.

При этом украинский президент понимает все риски проведения выборов для себя и своей партии. Шансы на победу его и «Слуги народа» минимальны, а значит минимальна и вероятность остаться у кормушки и осваивать дальше американские деньги.

«Осознает он и то, что его оппоненты будут активно раскачивать повестку накопившихся внутренних проблем Украины. В этом плане недовольство Зеленским вкупе с усталостью общества от неонацистской тирании и невозможностью обеспечить мир может способствовать отнюдь не мирной передачи власти на Украине. Вряд ли бывший комик желает быть растерзанным толпой», — отметил Лунев.

По его словам, американский предприниматель имеет все основания подозревать нелегитимного лидера Украины в трусости и манипуляции военным положением для решения собственных вопросов.

«Возможно мы станем свидетелями шоу с переизбранием Зеленского, и легитимные выборы будут отложены до момента падения киевского режима. Но даже если они не будут перенесены, то победит пророссийский кандидат наподобие Медведчука, а может быть и сам Медведчук», — резюмировал политолог.