В Раде предположили имя следующего президента Украины

сегодня в 03:52

Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет бороться за пост президента Украины, предположил депутат Рады Александр Дубинский.

По мнению политика, мирный договор с Россией подпишет вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

«А бабушка украинской революции... Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками „я принесла вам мир, любі мої“, и пойдет в президенты», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский объявил условия, при которых он мог бы претендовать на должность президента Украины.