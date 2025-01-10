Дубинский: Зеленский взял в заложники всю Украину

Владимир Зеленский держит в заложниках население своей страны, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале .

Политик считает, что западные технологи внушили Зеленскому, что он вправе требовать от США гарантий безопасности.

По мнению Дубинского, он абсолютно уверен, что Трамп и европейцы обязаны слушаться мнение Киева.

«С одной стороны, клиника, конечно. А с другой, мы все в заложниках у этого психопата», — считает депутат.

Ранее Дубинский предположил, кто будет бороться за пост президента Украины после подписания мирного договора с Россией.