сегодня в 05:58

В праздновании победы в Пекине будут участвовать 26 иностранных лидеров

Участие в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае 26 иностранных лидеров, сообщает РИА Новости .

«Двадцать шесть глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам», — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Ранее в Пекине прошла встреча главы Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина, они обсудили ряд вопросов.

Володин рассказал о десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федсобрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Еще обсудили защиту исторической памяти. Глава ГД напомнил, что вместе с Китаем РФ отмечает 80-летие Победы в войне сопротивления японскому милитаризму. Ценой огромных потерь россияне и китайцы сделали все для свободы и независимости.